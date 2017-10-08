Актёр, сыгравший Джона Сноу: Не ждите свадьбу в стиле "Игры престолов"
8 октября 2017, 11:51
По словам актёра, из-за его нетерпеливости всё пошло не по плану.
Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, почему его помолвка с Роуз Лесли пошла не по плану и чего точно не стоит ждать от их свадьбы, передает Life.ru.
Британский актёр Кит Харингтон принял участие в шоу Джонатана Росса и рассказал, как сделал предложение своей любимой "одичалой" Роуз Лесли. По словам актёра, из-за его нетерпеливости всё пошло не по плану.
"У меня были кое-какие планы на этот счёт. Я собирался развесить по деревьям фонарики и сделать другие романтические штуки. Но мы были за городом, под прекрасным ночным небом, там были огонь и красное вино... И я сделал преждевременное предложение", - рассказал Кит Харингтон.
Кит Харингтон также рассказал, что хочет пригласить на свадьбу многих актёров из "Игры престолов", ведь именно на съёмках этого сериала он познакомился со своей возлюбленной. Однако на вопрос, не хочет ли он прийти на свадьбу в костюме Джона Сноу, актёр рассмеялся и ответил "нет".
Кроме того, актёр связался с продюсерами шоу и проинформировал их о необходимости изменить график съёмок, чтобы в него вписалась свадьба. Напомним, что съёмочный процесс начнётся уже в октябре, а премьера восьмого сезона сериала запланировала на 2019 год.
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