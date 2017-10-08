Избившая пожилую мать жительница Костаная отказалась от примирения
8 октября 2017, 12:27
Суд привлек подсудимую к административной ответственности, подвергнув административному взысканию в виде штрафа в размере в сумме 34 тысячи тенге в доход государства.
33-летняя женщина проживает с матерью, имеет двоих детей. Периодически употребляет спиртные напитки, нигде не работает, за детьми не ухаживает, передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
17 сентября этого года около девяти часов вечера, находясь дома, П. нанесла телесные повреждения своей пожилой матери. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков лица, обеих верхних конечностей, правой поясничной области, резаной раны пальца, причинившие легкий вред здоровью.
П. в судебном заседании вину не признала. Несмотря на то, что мать согласна была на примирение, она примириться с матерью не пожелала.
В итоге суд привлек подсудимую к административной ответственности, подвергнув административному взысканию в виде штрафа в размере в сумме 34 тысячи тенге в доход государства.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Фото: SovetClub.ru
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