В Алматы состоялся девятнадцатый массовый велопробег
8 октября 2017, 13:26
Протяженность маршрута составила 9 км и завершился велопробег на территории парка первого президента РК.
Сегодня в Алматы в рамках программы «Спорттық Алматы» прошел девятнадцатый массовый велопробег, посвященный Дню пожилых людей. Организаторы чествовали ветеранов спорта и наградили их подарками, сообщает Zakon.kz.
Жители и гости города по традиции собрались на территории БЦ «Нурлы Тау». В этот раз маршрут также остался без изменений. Его протяженность составила 9 км и завершился велопробег на территории парка первого президента РК.
На финише, по обычаю разыгрывались множество ценных призов, главным из которых является велосипед.
- Я занимаюсь велоспортом в СДЮШОР № 1. Сегодня впервые участвовал в велопробеге и выиграл сразу главный приз. Как говорится, новичкам везет. Думаю, что этот велосипед я подарю своему тренеру. Спасибо всем организаторам, - поделился победитель Шакарим Аубакиров.
Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» 19-й из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.
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