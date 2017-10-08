В Алматы состоялся девятнадцатый массовый велопробег

Сегодня в Алматы в рамках программы «Спорттық Алматы» прошел девятнадцатый массовый велопробег, посвященный Дню пожилых людей. Организаторы чествовали ветеранов спорта и наградили их подарками, сообщает Zakon.kz

Жители и гости города по традиции собрались на территории БЦ «Нурлы Тау». В этот раз маршрут также остался без изменений. Его протяженность составила 9 км и завершился велопробег на территории парка первого президента РК.









На финише, по обычаю разыгрывались множество ценных призов, главным из которых является велосипед.









- Я занимаюсь велоспортом в СДЮШОР № 1. Сегодня впервые участвовал в велопробеге и выиграл сразу главный приз. Как говорится, новичкам везет. Думаю, что этот велосипед я подарю своему тренеру. Спасибо всем организаторам, - поделился победитель Шакарим Аубакиров.





Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» 19-й из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.



