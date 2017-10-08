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МИД РК: выживший в ДТП в России водитель из РК проходит по делу свидетелем

8 октября 2017, 13:56

Казахстанец, выживший при столкновении автобуса и поезда под Владимиром, несколько дней будет находиться в России.

Выживший при столкновении пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области в России водитель казахстанского автобуса 40-летний Нургали Сарманов проходит по делу свидетелем, сообщили в пресс-службе МИД РК.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным на этот момент, ведется следствие. Выживший казахстанский водитель проходит по делу как свидетель и еще несколько дней будет находиться в России, он серьезно не пострадал", — сообщили в пресс-службе.

В МИДе добавили, что тело погибшего будет доставлено в Казахстан в ближайшие дни. В настоящее время казахстанские дипломаты находятся в контакте с родственниками и решают необходимые организационные вопросы.

В салоне автобуса находились пассажиры из Узбекистана и два водителя из Казахстана, одному из которых не удалось выжить. Ранее говорилось, что еще один казахстанец получил травмы и находится во временном пункте размещения в городе Покрове.

Напомним, столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус.

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Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан




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