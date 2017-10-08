МИД РК: выживший в ДТП в России водитель из РК проходит по делу свидетелем

Выживший при столкновении пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области в России водитель казахстанского автобуса 40-летний Нургали Сарманов проходит по делу свидетелем, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В МИДе добавили, что тело погибшего будет доставлено в Казахстан в ближайшие дни. В настоящее время казахстанские дипломаты находятся в контакте с родственниками и решают необходимые организационные вопросы.





В салоне автобуса находились пассажиры из Узбекистана и два водителя из Казахстана, одному из которых не удалось выжить. Ранее говорилось, что еще один казахстанец получил травмы и находится во временном пункте размещения в городе Покрове.





Напомним , столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус.

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Фото: Sputnik Казахстан











