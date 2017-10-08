Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Марокко
8 октября 2017, 14:27
Избранником девушки стал Нури Вергезе. Свой первый танец супруги исполнили под песню отца невесты.
Старшая дочь известного композитора Валерия Меладзе Инга вышла замуж в Марокко. Об этом сообщает super.ru.
Мужем девушки стал марокканец Нури Вергезе. Подружками невесты были сёстры Инги — Софья и Арина. А сам Валерий Меладзе отвёл дочь к алтарю под руку.
Стоит отметить, что свой первый танец супруги исполнили под одну из баллад Меладзе.
Фото: соцсети
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