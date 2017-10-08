Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Марокко

Мужем девушки стал марокканец Нури Вергезе. Подружками невесты были сёстры Инги — Софья и Арина. А сам Валерий Меладзе отвёл дочь к алтарю под руку.





Стоит отметить, что свой первый танец супруги исполнили под одну из баллад Меладзе.