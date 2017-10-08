Фанаты устроили драку перед боем Юбенка во Всемирной боксерской суперсерии

Болельщики британского боксера Криса Юбенка-младшего и турка Авни Йылдырыма устроили потасовку во время вечера бокса в Штутгарте еще до того, как боксеры вышли на ринг, передает Vesti.kz





Как сообщает boxingscene.com, в ход шли не только кулаки, но и мебель - фанаты били друг друга стульями, из-за чего было много крови.





Напомним, Юбенк нокаутировал соперника в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии и теперь ждет победителя пары Джордж Гроувз - Джемми Кокс.



