В Карагандинской области сельчане самостоятельно отремонтировали 25 км дороги

Дорога здесь не ремонтировалась со дня основания села, то есть более полувека. Чтобы привести в порядок 25 километров пути от Сейфуллина до Жанаарки, жителям пришлось уложить свыше 150 тонн асфальта. Помогли спонсоры.





«Наши ребята, бизнесмены, которые раньше жили в этом селе, сами проявили инициативу. Сказали, что у вас дорога плохая, мы ее поможем отремонтировать. Мы собрались и все организовали. Плохая дорога - не единственная проблема в селе. Два года назад во время наводнения размыло дамбу. Теперь негде поить скот. А его в населенном пункте около 6 тысяч голов», - рассказал местный житель Насредин Туганбаев.





Жители готовы сами участвовать в восстановлении дамбы. Но местные власти все-таки обещают помочь.





«Нам нужно подготовить проектно-сметную документацию. Планируем приступить к работам в 2018 году. Для восстановления дамбы требуется примерно 5-6 миллионов тенге. Во время наводнения в 2015 году размыло около 300 метров тела дамбы», - пояснил ведущий специалист аппарата акима Жанааркинского района Сайлау Айбеков.





В селе имени Сакена Сейфуллина проживает 1,5 тысячи человек. Здесь насчитывается порядка 30 фермерских хозяйств, где разводят лошадей, крупный и мелкий рогатый скот.