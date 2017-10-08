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В Уштобе женщина напала на полицейского

8 октября 2017, 15:52

Патрульные задержали двух нарушителей - мужчину и женщину, находившихся в изрядном алкогольном подпитии.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области уголовное преследование, предусмотренное ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) грозит 26-летней женщине, задержанной полицией в городе Уштобе, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что инцидент произошел в одной из уштобинских гостиниц, в которую были вызваны полицейские по поводу учиненного постояльцами шума. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двух нарушителей - мужчину и женщину, находившихся в изрядном алкогольном подпитии.

«Нарушительница, оказавшаяся 26-летней местной жительницей, находясь в агрессивном состоянии, набросилась с кулаками на одного из патрульных. Сорвав погоны, повредила ему униформу, кидалась в полицейских различными предметами и расцарапала лицо. В итоге задержанную пару поместили в медвытрезвитель. После их отрезвления, нарушителей доставили для дачи показаний в Каратальский РОВД» - рассказали в областной полиции.

Уточняется, что уголовное преследование пока грозит лишь женщине, так как ее спутник, несмотря на аналогичное состояние, не выказывал столь бурную агрессию.

«Установлено, что задержанная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и еще не успела отбыть назначенный судом условный срок наказания. И сейчас в отношении задержанной, с учетом ее судимости, рассматривается вопрос об избрании на время расследования более строгой меры пресечения» - дополнили в полиции.

Фото: Алау-ТВ





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