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В США рэпера Нелли обвинили в изнасиловании женщины с инвалидностью

8 октября 2017, 16:16

Полицейские схватили музыканта и направили в южную исправительную колонию.

В вашингтонском Сиэтле в США арестован рэпер Нелли. Полиция обвиняет его в сексуальном насилии, сообщает портал Businessinsider со ссылкой на заявление полиции, передает Росбалт.

По данным стражей порядка, женщина обвинила его в сексуальном нападении на нее в автобусе, который припарковался в районе торгового центра в городе Оберн (штат Вашингтон). В заявлении об изнасиловании говорится, что Нелли пытался применить сексуальное насилие к лицу, которое имеет инвалидность.

Полицейские схватили музыканта и направили в южную исправительную колонию в Де-Мойне в Вашингтоне.

По данным портала USA Today, в настоящее время полиция уже освободила репера без предъявления официального обвинения. Его адвокаты считают дело сфабрикованным.

Нелли является трехкратным победителем «Грэмми», в том числе и за песню Hot in Herre, в 2002 году 42-летний Нелли получил награду за лучшее мужское сольное исполнение.

Фото: HayastanNews

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