В США рэпера Нелли обвинили в изнасиловании женщины с инвалидностью

В вашингтонском Сиэтле в США арестован рэпер Нелли. Полиция обвиняет его в сексуальном насилии, сообщает портал Businessinsider со ссылкой на заявление полиции , передает , передает Росбалт.





По данным стражей порядка, женщина обвинила его в сексуальном нападении на нее в автобусе, который припарковался в районе торгового центра в городе Оберн (штат Вашингтон). В заявлении об изнасиловании говорится, что Нелли пытался применить сексуальное насилие к лицу, которое имеет инвалидность.





Полицейские схватили музыканта и направили в южную исправительную колонию в Де-Мойне в Вашингтоне.





По данным портала USA Today, в настоящее время полиция уже освободила репера без предъявления официального обвинения. Его адвокаты считают дело сфабрикованным.





Нелли является трехкратным победителем «Грэмми», в том числе и за песню Hot in Herre, в 2002 году 42-летний Нелли получил награду за лучшее мужское сольное исполнение.



