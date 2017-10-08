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Плавки президента Кеннеди продали за 3,5 тысячи долларов на аукционе в США

8 октября 2017, 16:25

Также синий купальный костюм супруги Кеннеди Жаклин продан за $1,8 тысячи.

На аукционе Guernseyʼs в Нью-Йорке продали плавки 35-го президента США Джона Кеннеди за $3,5 тысяч и за $1,8. На тогах также распродали другие личные вещи американского президента, сообщает Sky News, передает Росбалт.

К примеру, катер, принадлежавший Кеннеди, был продан за $75 тысяч. Два кресла, сделанные специально для президента из-за травмы спины, были куплены за $10 и 30 тысяч. Также синий купальный костюм супруги Кеннеди Жаклин продан за $1,8 тысячи.

Напомним, Джон Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года и вскоре скончался. Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не установлены.

Фото: АиФ

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