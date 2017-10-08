Как проходили прошлые матчи сборных Казахстана и Армении

Сегодня в Астане состоится отборочный матч к чемпионату мира-2018 между сборными Казахстана и Армении , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент KazFootball.kz.





Ранее сборные Казахстана и Армении встречались шесть раз. 19 февраля 2004 года состоялась первая игра между двумя национальными командами. Матч прошел в рамках VIII международного турнира на Кубок Кипрской футбольной федерации. В том поединке за 5-8 места международного турнира сборная Казахстана, возглавляемая Леонидом Пахомовым, одержала победу над Арменией в серии пенальти (3:2), тогда как основное время завершилось со счетом «3:3». Авторами мячей в той игре в составе сборной Казахстана были Нурбол Жумаскалиев (дубль) и Андрей Финонченко.





2 июня 2007 года в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2008 сборная Казахстана, ведомая Арно Пайперсом, уступила армянам в Алматы (1:2), а в составе отечественной команды единственный гол забил Руслан Балтиев. 21 ноября того же года сборная Казахстана сумела взять реванш, минимально одолев сборную Армении в гостевой игре (1:0). Решающий мяч в той встрече забил Сергей Остапенко.





26 марта 2008 года сборные Армении и Казахстана решили помериться силами в контрольном матче, который проходил в голландском Роттердаме. Победу в той игре одержала армянская команда — 1:0.





5 июня 2012 года сборная Казахстана уступила Армении в товарищеской встрече (0:3). Последний раз команды встречались 26 марта нынешнего года в Ереване. Тогда победу вновь праздновала сборная Армении — 2:0.





Сегодняшняя игра станет седьмой в истории взаимоотношений сборных Армении и Казахстана.



