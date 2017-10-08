Самоучитель по юриспруденции

Многие предрекают, что в будущем профессия «юрист» исчезнет. Скорее всего так и будет. Все наверное, слышали историю о роботе-юристе, который выиграл все дела и заработал 3 млн. долларов.





Да и сейчас уже, многие не обращаются к юристам, потому что либо сами находят информацию в интернете, либо посредством специальных сайтов-конструкторов составляют договоры и иски. Я понимаю этих людей, ведь часто к сожалению, общий уровень знаний юристов оказывается ниже чем у клиентов.





Такая самостоятельная юридическая защита имеет конечно много минусов. Обычно находят в интернете образец или шаблон документа и по нему составляется нужный документ. Такое слепое копирование почти всегда не приносит нужного эффекта, так как не учитывает конкретную ситуацию, или ссылки на старые нормы закона. К том уже, многие шаблоны составлены на основе российского законодательства.





Я разработал простые советы для неюристов, чтобы можно было самим решать проблемы. Также при помощи моих советов, вы можете проверять работу своих юристов.





1. Для начала в поисковых системах найдите статьи по вашей проблеме. Лучше пробовать различные фразы для поиска. Так вы сможете понять мнение юристов о проблеме и определить нормы законов, регулирующих проблему. Пусть даже это будут российские сайты, у нас схожие кодексы и всегда можно найти нормы, аналогичные российским.

2. Определив статьи закона, нужно при помощи информационных правовых систем, найти сами законы и проанализировать их с учетом изменений. Это очень важно. Закон может иметь обратную силу. К тому, по общему правилу применяется закон, действовавший на момент события, которое оспаривается. Я рекомендую ИС «Параграф», которая очень удобна в пользовании за счет межстатейных ссылок и других опций.





3. Следующий шаг, это изучение научно-практических комментариев к статьям законов. Например, комментарии к Гражданскому процессуальному кодексу можно прочитать на сайте Верховного суда. Комментарии помогают понять именно неюристам смысл нормы закона.





4. После того как вы изучили законы и комментарии, нужно изучить Нормативные постановления Верховного суда, в которых очень подробно разъясняются практические аспекты применения законодательства. Часто эти постановления помогают понять ситуацию в полном объеме. И конечно, для судов постановления имеют решающее значение для принятия решений.





5. Также обязательно нужно изучить Обобщения судебной практики по конкретным спорам. Размещены эти обобщения на сайте Верховного суда, в разделе Судебный кабинет на форуме «Талдау». Такие обобщения помогут понять каким образом суды решают споры. Нужно на этом форуме изучить и судебные решения, группированные по видам споров.





6. Через ИС «Параграф» можно найти все судебные решения по вашей тематике. Изучением этих решений вы сможете понять, каким образом была построена линия нападения и защиты. И как суды могут оценить ваши доводы.





7. После того, как вы поймете законы и судебную практику, вы можете вернуться к первому шагу и еще раз, уже под другим углом, с учетом полученных знаний, проанализировать мнения юристов. Особо полезны в этом плане юридические форумы.





После всех этих шагов, вы станете почти профессионалом по своей проблеме и сможете сами себя защищать или вместе со своим юристом.





Я уверен, что у каждого моего коллеги есть еще советы, буду рад, если поделитесь со мной, а значит и с моими друзьями.