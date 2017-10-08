В Барселоне начался митинг сторонников единства Каталонии и Испании

Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в протестной акции. Мероприятие проводит платформа «Каталонское гражданское общество», выступающая против независимости региона , передает , передает Росбалт со ссылкой на El Pais.





«Достаточно, восстановим здравый смысл», — под таким лозунгом началась демонстрация. По данным СМИ, участники шествия проходят по улицам города, держа в руках испанские флаги и выкрикивая лозунги за сохранение единства региона и Испании. По данным Bloomberg, в мероприятии участвуют тысячи человек.





Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал власти Каталонии отменить результаты референдума о независимости. Он добавил, что не потерпит шантажа со стороны местных властей.





Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого около 90% из 2,3 млн выступили за независимость региона о Испании.



