В Барселоне начался митинг сторонников единства Каталонии и Испании
8 октября 2017, 18:32
Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал власти Каталонии отменить результаты референдума о независимости.
Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в протестной акции. Мероприятие проводит платформа «Каталонское гражданское общество», выступающая против независимости региона, передает Росбалт со ссылкой на El Pais.
«Достаточно, восстановим здравый смысл», — под таким лозунгом началась демонстрация. По данным СМИ, участники шествия проходят по улицам города, держа в руках испанские флаги и выкрикивая лозунги за сохранение единства региона и Испании. По данным Bloomberg, в мероприятии участвуют тысячи человек.
Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал власти Каталонии отменить результаты референдума о независимости. Он добавил, что не потерпит шантажа со стороны местных властей.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого около 90% из 2,3 млн выступили за независимость региона о Испании.
Фото: © СС0 Public Domain
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