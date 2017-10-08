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В Латвии разбился вертолет, есть жертвы

8 октября 2017, 18:51

Причины катастрофы выясняются.

Один человек погиб, трое получили ранения в результате падения вертолета в Латвии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Скорой помощи.

"Один человек погиб, трое пострадали, они без сознания", — сказали в Скорой помощи.

Авиакатастрофа произошла во время последнего этапа "Лиепая" Европейского чемпионата по авторалли недалеко от населенного пункта Приекуле. Причины катастрофы выясняются. По словам очевидцев, вертолет при взлете задел электропровода.

На месте происшествия работают спасатели и медики.



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