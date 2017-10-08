В Уральске военнослужащие Нацгвардии задержали насильника
8 октября 2017, 19:37
Задержанный для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам УВД Уральска.
В Уральске войсковой наряд воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан задержал гражданина, имевшего при себе нож, позже выяснилось что он совершил изнасилование, сообщает Zakon.kz со ссылкои на информацию пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК.
На маршруте патрулирования в районе «Жамбыл» города Уральск, примерно в 22 часа 46 минут 07.10.2017 года, к войсковому наряду в составе начальника патруля рядового Алексеева Максима Александровича, патрульных рядовых Иванова Павла Викторович и Алмасбека Амангельдыулы, обратилась молодая девушка, которая сообщила о факте ее изнасилования.
По ориентировке со слов потерпевшей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе аптечного склада «Талап» расположенного по улице Поповича дом №7 был задержан молодой человек в котором потерпевшая опознала насильника, при досмотре у которого был обнаружен нож.
Задержанный для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам УВД г.Уральска.
За проявленную бдительность и профессионализм военнослужащие были поощрены командиром воинской части.
Фото: пресс-службы
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