В Уральске военнослужащие Нацгвардии задержали насильника

В Уральске войсковой наряд воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан задержал гражданина, имевшего при себе нож, позже выяснилось что он совершил изнасилование , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкои на информацию пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК.





На маршруте патрулирования в районе «Жамбыл» города Уральск, примерно в 22 часа 46 минут 07.10.2017 года, к войсковому наряду в составе начальника патруля рядового Алексеева Максима Александровича, патрульных рядовых Иванова Павла Викторович и Алмасбека Амангельдыулы, обратилась молодая девушка, которая сообщила о факте ее изнасилования.





По ориентировке со слов потерпевшей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе аптечного склада «Талап» расположенного по улице Поповича дом №7 был задержан молодой человек в котором потерпевшая опознала насильника, при досмотре у которого был обнаружен нож.





Задержанный для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам УВД г.Уральска.





За проявленную бдительность и профессионализм военнослужащие были поощрены командиром воинской части.



