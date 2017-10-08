Костанайские аграрии добровольно отказываются от неиспользуемых сельхозугодий

В Костанайской области с начала года уже проведены проверки 417 тысяч гектаров неиспользуемых земель, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления по контролю за использованием и охраной земель Габдылкадима Магзумова.





Как выяснилось, одной из главных причин отказа является использование земель не по назначению. Так, в ходе проверок выявлены нарушения норм закона на сумму более 3 млн тенге.





«За 9 месяцев 2017 года было проведено 100 проверок на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 417 тыс. га, по результатам которых выявлено 58 нарушений на общей площади 381,7 тыс. га, в том числе 50,1тыс. га пашни, 331,6 тыс. га пастбищ и наложено штрафов на общую сумму 3,76 млн. тенге. В ходе проведенных проверок, адекватно расценив свои возможности по освоению земельных участком, ряд землепользователей осуществили добровольный отказ от ранее предоставленных сельхозугодий. Всего 16 субъектов на общей площади 284,1 тыс. га», - сообщил Магзумов.





Добровольный отказ, по словам главы профильного ведомства, связан с повышением налогов. Так, если в ходе проверок выявляется участок, который не используется по назначению или не используется вовсе, на него налог возрастёт в 10 раз.





Вместе с тем, при невыполнении предписаний на устранение нарушений, выданных ранее управлением, земли будут изыматься в добровольном или принудительном порядке, через суд. К слову, проверки профильным ведомством будут продолжены.





Так, в период с октября по декабрь 2017 года будет проведено 80 контрольных проверок на общей площади 214,7 тыс. га, из них 129 тыс. га пашни и 85,7 тыс. га пастбищ.





Автор: Жанна Мусабаева







