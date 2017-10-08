В Египте казнят 13 боевиков
8 октября 2017, 20:20
Их обвиняют в том, что с 2013 по май 2015 года обвиняемые совершали ряд нападений в городах Гиза и Каир.
Криминальный суд египетского города Гиза приговорил 13 человек к смертной казни. Все они проходили по делу группировки «Агнад Миср», сообщает Росбалт со ссылкой на телеканала «Аль-Арабия».
По данным СМИ, по этому делу также проходят 44 человека, которым были предъявлены обвинения.
Их обвиняют в том, что с 2013 по май 2015 года обвиняемые совершали ряд нападений в городах Гиза и Каир: убили директора национальный безопасности Гизы, генерала и офицера полиции, а также напали на полицейский участок около пирамид и убили сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они занимались изготовлением взрывчатки, носили оружие без разрешения, уничтожали полицейские транспортные средства и частную собственность и убивали христиан.
Указывается, что смертный приговор был направлен на утверждение совету муфтиев. Окончательный вердикт по делу боевиков будет вынесен судом 7 декабря.
Фото: © СС0 Public Domain
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