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В Египте казнят 13 боевиков

8 октября 2017, 20:20

Их обвиняют в том, что с 2013 по май 2015 года обвиняемые совершали ряд нападений в городах Гиза и Каир.

Криминальный суд египетского города Гиза приговорил 13 человек к смертной казни. Все они проходили по делу группировки «Агнад Миср», сообщает Росбалт со ссылкой на телеканала «Аль-Арабия».

По данным СМИ, по этому делу также проходят 44 человека, которым были предъявлены обвинения.

Их обвиняют в том, что с 2013 по май 2015 года обвиняемые совершали ряд нападений в городах Гиза и Каир: убили директора национальный безопасности Гизы, генерала и офицера полиции, а также напали на полицейский участок около пирамид и убили сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они занимались изготовлением взрывчатки, носили оружие без разрешения, уничтожали полицейские транспортные средства и частную собственность и убивали христиан.

Указывается, что смертный приговор был направлен на утверждение совету муфтиев. Окончательный вердикт по делу боевиков будет вынесен судом 7 декабря.

Фото: © СС0 Public Domain

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