Названы стартовые составы Казахстана и Армении
8 октября 2017, 20:24
Встреча начнется в 22:00 по времени Астаны.
Стали известны стартовые составы сборных Казахстана и Армении на матч отборочного раунда чемпионата мира-2018, пишет Sports.kz.
Казахстан: Лория, Мирошниченко, Ахметов, Логвиненко, Дмитренко, Тунгышбаев, Байжанов, Тагыберген, Нургалиев, Турысбек, Муртазаев;
Армения: Бегларян, Микаэлян, Ароян, Малакян, Пиззелли, Григорян, Дагбашьян, Мхитарян, Амбарцумян, Симонян, Адамян.
Начало в 22:00.
Фото: kff.kz
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