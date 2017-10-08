Названы стартовые составы Казахстана и Армении

8 октября 2017, 20:24

Встреча начнется в 22:00 по времени Астаны.

Стали известны стартовые составы сборных Казахстана и Армении на матч отборочного раунда чемпионата мира-2018, пишет Sports.kz.

Казахстан: Лория, Мирошниченко, Ахметов, Логвиненко, Дмитренко, Тунгышбаев, Байжанов, Тагыберген, Нургалиев, Турысбек, Муртазаев;

Армения: Бегларян, Микаэлян, Ароян, Малакян, Пиззелли, Григорян, Дагбашьян, Мхитарян, Амбарцумян, Симонян, Адамян.

Начало в 22:00.

Фото: kff.kz

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