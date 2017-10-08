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В США более 100 тысяч человек остались без электричества из-за шторма «Нэйт»

8 октября 2017, 21:07

Максимальная скорость порывов ветра может достигать 112 км/ч.

Более 100 тыс. человек остались без электричества в американских штатах Миссисипи и Алабама из-за тропического шторма «Нэйт». Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что в настоящее время шторм движется на северо-северо-восток со скоростью около 37 км/ч. Максимальная скорость порывов ветра может достигать 112 км/ч.

Ранее в Национальном центре США по изучению ураганов заявили, что ураган «Нэйт» вновь ослаб до тропического шторма.

Фото: Trend

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