Свершилось: в РК археологи завершили реконструкцию уникальной древней пирамиды

Карагандинские археологи завершили реконструкцию "Сарыаркинской пирамиды". Все лето экспедиция под руководством И.А.Кукушкина готовила объект для реконструкции, а осенью группа специалистов под руководством кандидата исторических наук, известного археолога А.З. Бейсенова завершила этот проект. Теперь на туристической карте страны появился новый уникальный памятник - мавзолей бегазы-дандыбаевского вождя. Об этом на своей странице в Об этом на своей странице в Facebook сообщил карагандинский ученый Виктор Новоженов, передает Zakon.kz





Раскопки этого памятника будут продолжаться, пожелаем новых удивительных находок карагандинским археологам.













На фото: вид мавзолея до и после реставрации.





Автор проекта реставрации - к.и.н., И.А.Кукушкин, реставрационные работы под руководством к.и.н., А.З.Бейсенова;













Таинственное золотое кольцо необычной формы из мавзолея и загадочные древние письмена (?) на фрагменте глиняного горшка.





Уникальный мавзолей эпохи бронзы обнаружили в степях недалеко от Караганды в 2016 году. По оценке специалистов, сооружение было возведено в Сарыарке более 3000 лет назад для кагана (вождя) местного могущественного племени.



