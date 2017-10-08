Ким Чен Ын назначил свою младшую сестру на высокий пост
8 октября 2017, 23:06
Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии.
Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына получила пост заместителя члена Политбюро ЦК партии. Повышение 28-летней Ким Е Чжон произошло на съезде Трудовой партии в Пхеньяне, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство AFP.
Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии. В последнее время Ким часто сопровождала лидера КНДР в «полевых поездках» и других мероприятиях, и была задействована в агитационных действиях партии.
Напомним, Ким Чен Ын пришел к власти после смерти отца в декабре 2011 года. Ким Чен Ын и его сестра являются детьми Кима Чен Ира и его третьей жены, бывшей танцовщицы Ко Йонг Ху.
Фото: vistanews.ru
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