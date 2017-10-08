Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ким Чен Ын назначил свою младшую сестру на высокий пост

8 октября 2017, 23:06

Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии.

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына получила пост заместителя члена Политбюро ЦК партии. Повышение 28-летней Ким Е Чжон произошло на съезде Трудовой партии в Пхеньяне, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство AFP.

Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии. В последнее время Ким часто сопровождала лидера КНДР в «полевых поездках» и других мероприятиях, и была задействована в агитационных действиях партии.

Напомним, Ким Чен Ын пришел к власти после смерти отца в декабре 2011 года. Ким Чен Ын и его сестра являются детьми Кима Чен Ира и его третьей жены, бывшей танцовщицы Ко Йонг Ху.

Фото: vistanews.ru


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...