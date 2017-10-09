Казахстан занял последнее место в группе отбора чемпионата мира-2018

9 октября 2017, 00:01

Вне зависимости от исхода этой игры, казахстанская команда осталась бы на последнем месте в группе.

Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Армении (1:1) в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.

Отметим, что вне зависимости от исхода этой игры, казахстанская команда осталась бы на последнем месте в группе — преимущество сборной Армении перед матчем составляло четыре очка.

Итоговое положение команд в группе «Е»: Польша — 25 очков, Дания — 22, Черногория — 16, Румыния — 12, Армения — 7, Казахстан — 3.

Фото: kff.kz

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