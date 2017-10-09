Казахстан занял последнее место в группе отбора чемпионата мира-2018

Вне зависимости от исхода этой игры, казахстанская команда осталась бы на последнем месте в группе.

Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Армении (1:1) в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 , сообщает , сообщает Sports.kz





Отметим, что вне зависимости от исхода этой игры, казахстанская команда осталась бы на последнем месте в группе — преимущество сборной Армении перед матчем составляло четыре очка.





Итоговое положение команд в группе «Е»: Польша — 25 очков, Дания — 22, Черногория — 16, Румыния — 12, Армения — 7, Казахстан — 3.



