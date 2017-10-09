Эрдоган: Запад спонсирует террористов
9 октября 2017, 00:06
Они получают очень серьезную материальную поддержку.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада оказывают поддержку террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ), а также запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Росбалт.
Выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон, Эрдоган отметил, что именно на Западе находят прибежище «враги Турции», к которым он причисляет организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), живущего в США.
«ИГ*, „Аль-Каида*“, РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.
Ранее президент Турции заявил, что страна не допустит создания новых государств у своих границ, хотя этого и добиваются «определенные силы». Он подчеркнул, что Турция также не позволит загнать себя в угол путем формирования угроз в Сирии и Ираке, где недавно прошел референдум о независимости Курдистана.
Фото: 24smi.org
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882156-2be276921d0c11073cc88b9b506fa111
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...