Эрдоган: Запад спонсирует террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада оказывают поддержку террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ), а также запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) , передает , передает Росбалт





Выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон, Эрдоган отметил, что именно на Западе находят прибежище «враги Турции», к которым он причисляет организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), живущего в США.

«ИГ*, „Аль-Каида*“, РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.





Ранее президент Турции заявил, что страна не допустит создания новых государств у своих границ, хотя этого и добиваются «определенные силы». Он подчеркнул, что Турция также не позволит загнать себя в угол путем формирования угроз в Сирии и Ираке, где недавно прошел референдум о независимости Курдистана.



