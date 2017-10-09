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Оригинальный презент: Берлускони подарил Путину покрывало

9 октября 2017, 00:22

Это подарок ко дню рождения, который Путин отметил 7 октября.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил российскому президенту Владимиру Путину на 65-летие покрывало с изображением рукопожатия политиков. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Сorriere della Sera.

Политики изображены на фоне популярных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию.

В день рождения Путина в ряде европейских городов, в частности, в Париже, Барселоне и Берлине, появились граффити с изображением российского президента.

Напомним, что 7 октября, Владимир Путин отметил 65-летие. Президент провел свой день рождения в рабочем режиме. В частности, он принял участие в совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Фото: НТВ

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