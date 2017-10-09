Давид Лория: Выиграть могли обе команды

9 октября 2017, 00:39

Напомним, сборная Казахстана с тремя очками заняла последнее место в группе Е.

Капитан сборной Казахстана Давид Лория в эфире телеканала «Qazsport» дал краткий комментарий по матчу отборочного раунда чемпионата мира-2018 с Арменией — 1:1, пишет Sports.kz.

- Игра получилась сегодня интересная. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в такую погоду нас поддержать и тех, что следили у экранов телевизоров. Итог справедлив — 1:1, выиграть могли обе команды, — сказал Лория.

Напомним, сборная Казахстана с тремя очками заняла последнее место в группе Е.

Фото: kazfootball.kz

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