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В США прошли соревнования по перетаскиванию жен

9 октября 2017, 01:00

Победителя на финише ждали бурные аплодисменты зрителей.

Участники преодолевали дистанцию с собственными женами на плечах. Трассу щедро оснастили препятствиями, так что супругам приходилось крепко держаться друг за друга. Не ударить в грязь лицом — в буквальном смысле — тоже удалось не всем, сообщает НТВ.ru

Победителя на финише ждали бурные аплодисменты зрителей и приз — 12 упаковок пива и чек на сумму, которая в пять раз превышает вес жены призера.



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