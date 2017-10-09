Цена королевского стиля: 15 самых дорогих нарядов Кейт Миддлтон за последний год

Даже самый-самый из них всё ещё не дотягивает до костюма очередной поп-звезды.

Британские журналисты и модные редакторы внимательно следят за каждым публичным выходом Кейт Миддлтон. Более того, с точностью распознают любимые бренды герцогини и не ленятся погуглить стоимость вещей из её гардероба. Так, недавно был составлен список наиболее дорогих нарядов Кейт за последний год. Но даже самый-самый из них всё ещё не дотягивает до костюма очередной поп-звезды. А сколько стоит королевский стиль, узнайте ниже, сообщает А сколько стоит королевский стиль, узнайте ниже, сообщает Novate.ru





Давно прошли те времена, когда короли и принцессы купались в показной (и неоправданной) роскоши, на зависть своему народу. Во всяком случае, в современной Европе власть немногочисленных монархов – сугубо представительская. А ведут и одеваются они куда скромнее своих августейших предшественников. Что ярко демонстрирует народная любимица Кейт Миддлтон. Герцогиня не так часто позволяет себе брендовые вещи класса «люкс». Её не увидишь в «Chanel» с головы до пят и в комплекте с «луббутенами». Но когда Кейт надевает по-настоящему дорогие вещи, то всегда отдаёт предпочтение классике. И исключительно по очень официальным поводам. Посудите сами: вот самые дорогие вещи, которые герцогиня Кембриджская носила за последний год





15. Шапка из меха альпаки: 418$









О том, что Кейт питает слабость к головным уборам из меха, пресса выяснила уже давно. Королевская голова должна быть в тепле! Особенно, когда отправляешься с мужем в церковь с официальным визитом.

14. Тёплая «лыжная» куртка: 505$









Потому что на тепле и здоровье не экономят. Тем более, когда «тепло» идёт в комплекте с любимым герцогиней алым цветом. Примечательно, что после появления Кейт на публике, эта модель куртки была раскуплена на сайте бренда за считанные дни.

13. Туфли от Oscar de la Renta: 690$







Для такого мультикультурного события, как U.K. India Cultural Reception, можно позволить себе и поблистать. Тем более, это очень в духе Индии.

12.Серьги с жемчугом и бриллиантами: 1 350$









Эти сережки Кейт выбрали для гармонии с туфлями из предыдущего списка. Да и работа индийского дизайнера была очень «в тему» мероприятия.

11. Жакет винного оттенка Philosophy di Lorenzo Serafini: 1 515$









Этот наряд Кейт выбрала для…тестирования британских самолётов. Да, у королевских особ насыщенная жизнь!

10. Платье-пальто от Eponine London: 2 152$









Как всегда стильный выбор для ответственного мероприятия: посещения Anna Freud Center – центра помощи детям и семьям с психическими расстройствами.

9. Костюм от Oscar de la Renta: 2 190$







В наряде глубокого фиалкового цвета Кейт появилась на событии, организованном Гильдией медицинских журналистов Великобритании. Как и всё, что надевает герцогиня, костюм-двойка был раскуплен почти моментально.

8. Платье от Prada: 2 340$







Нежно-зелёное платье с цветочным принтом – идеальный выбор для открытия «Белого сада», разбитого возле Кенсингтонского дворца в память о принцессе Диане.

7. Платье с ярким принтом от Erdem Evita: 2 447 $









В этом наряде герцогиня посетила мероприятие Heads Together, призванное привлечь внимание общественности к людям с психическими расстройствами. Как минимум, внимание фотографов Кейт точно привлекла.

6. Клатч от Alexander McQueen: 2 695$









Любопытно, что дорогой клатч дополнял платье в нарочито простоватом стиле. Видимо, дабы выдержать баланс и не выглядеть уж слишком «богато».

5. Серьги Asprey 167: 4 800$







Примечательно, что эти маленькие серёжки стоили гораздо дороже «лыжной» куртки из пункта №14, в паре с которой и были надеты.

4. Сумочка от Chanel: 4 908$







А что ещё выбрать для официального визита в Париж?

3. Вечернее платье от Jenny Packham: 5 170$









Ещё один наряд из визита в Париж. Кажется, в гостях Кейт одевалась куда роскошнее, чем на родине.

2. Платье от Alexander McQueen: 7 765$







Да, то самое, которое ранее мы (и британские модные критики) назвали «простоватым». Вероятно, иллюзию «простоты» создаёт мелкий цветочный принт, столь любимый Кейт. Герцогиня не изменила ему даже на Красной дорожке вручения премии Британкой киноакадемии.

1. Пальто от Chanel: 10 891$







