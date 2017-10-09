Сборная Алматы в 4 видах спорта выиграла отборочный этап Кубка Конфедерации 2017
9 октября 2017, 01:29
Соревнования по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо велись одновременно.
В Казахстане стартовал отборочный этап второго розыгрыша Кубка Конфедерации. В рамках турнира проходят соревнования по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо, сообщает информационно-спортивный хаб г. Алматы.
В Таразе прошел отборочный этап группы «D», куда попали команды из Жамбылской, Акмолинской, Кызылординской областей и города Алматы. Данные регионы в течении дня выявляли лучших по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо. Соревнования по данным видам спорта велись одновременно.
В торжественном открытии турнира приняли участие представители Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, руководство Жамбылской области. Действующие обладатели Кубка Конфедерации по таеквондо и дзюдо - сборная Жамбылской области сложила свои полномочия.
В родных стенах они не сумели одолеть спортсменов из города Алматы. Стоит отметить что за сборную Жамбылской области по дзюдо выступали члены Национальной сборной Республики Казахстан по дзюдо - серебряный призер Олимпийских Игр и чемпион мира Елдос Сметов, а также Азиз Калкаманулы и другие.
Честь города Алматы защищали опытные спортсмены такие как братья Гусман и Гумар Кыргызбаевы, Елдос Жумаканов, Даурен Нуралинов. За Кызылординскую область выступал «Қазақстан Барыс 2017» Еламан Ергалиев. Не менее в острой борьбе прошли соревнования по таеквондо.
Путевки на финальный раунд оспаривали сборные Жамбылской области и города Алматы. В упорном поединке победу праздновали представители южной столицы. Счет встречи 85:90. В греко-римской борьбе путевку в полуфинал выиграли борцы Кызылординской области, в решающей встрече они одолели классиков г.Алматы. В вольной борьбе команде г.Алматы не было равных, в решающей встрече они оказались сильнее соперников из Кылординской области.
Кубок Конфедерации учрежден в прошлом году. Общий призовой фонд составляет 125 млн тенге. Финальный этап Кубка Конфедерации 2017 года запланирован на 2-3 декабря в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака.
Фото: информационно-спортивный хаб г. Алматы
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