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Трамп распорядился помочь Алабаме и Флориде после урагана «Нэйт»

9 октября 2017, 02:01

Ураган «Нэйт» приблизился к южному побережью США.

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать помощь штатам Алабама и Флорида, пострадавшим от урагана «Нэйт». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Газета.ru.

Отмечается, что устранением последствий займется Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Также федеральное правительство США профинансирует 75% работ.

Ранее сообщалось, что ураган «Нэйт» приблизился к южному побережью США.

Фото: Carlos Barria/REUTERS

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