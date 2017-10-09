Трамп распорядился помочь Алабаме и Флориде после урагана «Нэйт»
9 октября 2017, 02:01
Ураган «Нэйт» приблизился к южному побережью США.
Президент США Дональд Трамп распорядился оказать помощь штатам Алабама и Флорида, пострадавшим от урагана «Нэйт». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Газета.ru.
Отмечается, что устранением последствий займется Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Также федеральное правительство США профинансирует 75% работ.
Ранее сообщалось, что ураган «Нэйт» приблизился к южному побережью США.
Фото: Carlos Barria/REUTERS
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