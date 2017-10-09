NASA обнаружило на Марсе "ключ" к зарождению жизни на Земле
9 октября 2017, 06:17
Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности, очевидно, обеспечивала те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.
Обнаружение гидротермальных месторождений на Марсе может стать "ключом" к происхождению жизни на Земле. Об этом заявили в американском космическом ведомстве, сообщает РИА Новости.
Месторождения были открыты благодаря наблюдениям орбитального аппарата разведки Красной планеты NASA.
"Даже если мы никогда не найдем доказательств того, что на Марсе существует жизнь, новые данные могут рассказать нам о типе среды, в которой жизнь могла зародиться на Земле", — заявил специалист космического центра NASA в Хьюстоне Пол Нильс.
Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности, очевидно, обеспечивала те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле, отметил Нильс.
Эти процессы, вероятно, происходили на Красной планете примерно 3,7 миллиарда лет назад. Примерно этот же период считается началом зарождения жизни на Земле.
Ранее планетологи предположили, что океаны из жидкой воды могли появиться на поверхности Марса не в результате извержений вулканов или падений астероидов, а вследствие экзотических взрывов залежей "замороженного" метана внутри льда. Соответствующая статья ученых опубликована в журнале Nature Geoscience.
Данные с марсохода Curiosity, в свою очередь, помогли ученым НАСА выяснить, как выглядели озера Красной планеты в разные периоды его существования и доказать, что они были теплыми и пригодными для существования жизни на протяжении почти миллиарда лет. Их выводы опубликованы в журнале Science.
За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан.
Фото: NASA / Tim Kopra
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