NASA обнаружило на Марсе "ключ" к зарождению жизни на Земле

Месторождения были открыты благодаря наблюдениям орбитального аппарата разведки Красной планеты NASA.





"Даже если мы никогда не найдем доказательств того, что на Марсе существует жизнь, новые данные могут рассказать нам о типе среды, в которой жизнь могла зародиться на Земле", — заявил специалист космического центра NASA в Хьюстоне Пол Нильс.





Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности, очевидно, обеспечивала те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле, отметил Нильс.





Эти процессы, вероятно, происходили на Красной планете примерно 3,7 миллиарда лет назад. Примерно этот же период считается началом зарождения жизни на Земле.



