Семья, попавших под трамвай в Павлодаре школьниц, заехала в новую квартиру

«Квартира чистая, ухоженная, светлая, в новой многоэтажке, общей площадью 63,5 квадратных метра. Мы сделали небольшой косметический ремонт, а департамент образования приобрел бытовую технику, мебель, люстры, игрушки, постельные принадлежности и необходимую посуду», — рассказывает волонтер «Клуба добряков Павлодар» Мария.





Напомним, квартиру искали по объявлениям в газетах, соцсетях, знакомым, затем волонтеры выезжали в Экибастуз, чтобы на месте посмотреть отобранные варианты. Школа, детский сад и поликлиника расположены по соседству. Квартира находится по улице Мухтара Ауэзова и куплена за 8,5 млн тенге. Довольна новым местом жительства Марал. До конца этого года девочка еще будет находиться на домашнем обучении. После полученных в результате наезда трамвая увечий, она находится на учете невропатолога и педиатра.





«Мне все нравится здесь, я так рада», - делится Марал своими впечатлениями.





Как рассказала 38-летняя Шынар Уалитова, они всегда мечтали об отдельной квартире, но не такой ценой. Отметим, что у семьи, где воспитывалось трое детей, никогда не было собственного жилья.





«Я пригласила практически весь Павлодар в гости. Его жители помогли нам в тяжелую минуту, я не ожидала такой щедрости от земляков и всем безмерно благодарна», - сказала Шынар Уалитова.





На личные депозиты Марал и Батырхана положены по 3 млн 213 тысяч тенге, которыми они смогут воспользоваться при достижении ими совершеннолетия. Один миллион тенге внесен на счет мамы детей.





Из собранных горожанами средств Шынар Уалитова 2 млн тенге отдала шестерым малышам, нуждающимся в срочном лечении.