Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 6 тысяч квадратных метров
9 октября 2017, 07:00
В устранении возгорания участвуют около ста сотрудников пожарно-спасательной службы.
При этом кровля павильонов рынка обрушилась на площади около 3 тысяч квадратных метров, передает Лайф.
Площадь пожара на рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону выросла до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщил представитель МЧС России Илья Константинов.
Самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России приведены в готовность для тушения пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.
Напомним, торговый павильон на вещевом рынке "Восточный" загорелся в 00:08 аст. В устранении возгорания участвуют около ста сотрудников пожарно-спасательной службы.
Фото: РИА Новости
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