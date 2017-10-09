Журналисты рассказали трогательную историю любви ослепших парня и девушки в Атырау
9 октября 2017, 07:17
Они познакомились и потом ещё полгода общались в мессенджере WhatsApp.
Абылай Адильбеков из Кызылкогинского района Атырауской области и Фариза Бакытова из Карасайского района Алматинской области - инвалиды по зрению. Абылай ослеп в 12 лет. Такое же несчастье случилось с Фаризой в 14 лет. Об истории их любви рассказывает газета "Ак Жайык".
Абылай уже многого добился в спорте и в искусстве. В детстве он пел на сельской сцене, а на сегодня он дипломант республиканских конкурсов. Со своей будущей супругой Фаризой познакомился и потом ещё полгода общался в мессенджере WhatsApp, там есть группа незрячих. Чувства молодых друг к другу ещё больше окрепли после встречи в санатории Алматы, куда они по счастливой случайности одновременно получили путевки.
- Приехав из Алматы, я рассказал родителям про Фаризу. Они, конечно, очень переживали, говорили «ты сам инвалид первой группы, это большая ответственность». В итоге они меня благословили и я отправился в Алматы. Получив разрешение родителей Фаризы, привез ее в Атырау. Мои родственники очень полюбили Фаризу, теперь вот готовимся к свадьбе, - рассказывает Абылай.
Семья Абылая живет в районном центре Миялы, у него две старшие и одна младшая сестры. Мать работает бухгалтером, отец - водителем. В 4 классе Абылая на улице укусила собака, инфекция поразила голову. И во время операции в Алматы по вине врачей пострадали глазные вены, так он в один день лишился зрения. Еще пять лет Абылай учился дома, после окончания 9 класса приехал в Атырау, нашел таких же, как он, незрячих ребят, стали общаться. В прошлом году он поступил в Атырауский гуманитарный колледж, на факультет музыки. Учится бесплатно, стипендия 30 тысяч тенге.
Фариза до 14 лет видела, а потом резко ослепла. Проблемы с глазами есть и у других детей в их семье. Поэтому она думает, что это наследственное по отцовской линии, так как у ее матери нормальное зрение. Фаризе пришлось уйти из обычной школы и поступить в школу-интернат для инвалидов и слабовидящих детей. Потом поступила учиться на массажиста в Академию спорта и туризма, сейчас на втором курсе.
- Трудно ли вам быть семьёй, когда оба не видите? Как справляетесь с домашней работой?
- Сейчас мы совместно с семьей моего друга, у которого такая же проблема со зрением, снимаем квартиру. Его жена и дети видят, они нам помогают. Но Фариза тоже не сидит зря - еда всегда готова, одежда поглажена. Я ухожу утром и прихожу вечером. Сперва на уроках, а после иду в общество слепых и учусь вокалу. Вечером - в спортзал, так проходит мой день. На уроки езжу на инватакси, а на тренировки меня забирает тренер, - рассказывает Абылай.
У Фаризы свои впечатления от новой жизни и нового для неё города:
- Раньше я переживала, выйду ли вообще замуж, но встретив Абылая, я стала действительно счастливой. Стараюсь во всем ему угодить. Только не могу пока самостоятельно ходить по улицам Атырау. В Алматы я часто выходила со специальной тростью, ходила в парки. Там улицы приспособлены для пешеходов, есть специальные светофоры.
Молодые планируют, как только Абылай получит диплом, уехать в его родное село и жить с родителями, так как он единственный сын. Абылай надеется, что и там будет заниматься музыкой и спортом. И оба надеются, что у них будет много своих детей, которые со временем станут им опорой и помощниками.
Фото: "Ак Жайык"
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882168-2f541f7181296e607af39608dd6b7c7e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...