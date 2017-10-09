Журналисты рассказали трогательную историю любви ослепших парня и девушки в Атырау

Абылай уже многого добился в спорте и в искусстве. В детстве он пел на сельской сцене, а на сегодня он дипломант республиканских конкурсов. Со своей будущей супругой Фаризой познакомился и потом ещё полгода общался в мессенджере WhatsApp, там есть группа незрячих. Чувства молодых друг к другу ещё больше окрепли после встречи в санатории Алматы, куда они по счастливой случайности одновременно получили путевки.

Семья Абылая живет в районном центре Миялы, у него две старшие и одна младшая сестры. Мать работает бухгалтером, отец - водителем. В 4 классе Абылая на улице укусила собака, инфекция поразила голову. И во время операции в Алматы по вине врачей пострадали глазные вены, так он в один день лишился зрения. Еще пять лет Абылай учился дома, после окончания 9 класса приехал в Атырау, нашел таких же, как он, незрячих ребят, стали общаться. В прошлом году он поступил в Атырауский гуманитарный колледж, на факультет музыки. Учится бесплатно, стипендия 30 тысяч тенге.









Фариза до 14 лет видела, а потом резко ослепла. Проблемы с глазами есть и у других детей в их семье. Поэтому она думает, что это наследственное по отцовской линии, так как у ее матери нормальное зрение. Фаризе пришлось уйти из обычной школы и поступить в школу-интернат для инвалидов и слабовидящих детей. Потом поступила учиться на массажиста в Академию спорта и туризма, сейчас на втором курсе.





- Трудно ли вам быть семьёй, когда оба не видите? Как справляетесь с домашней работой?



