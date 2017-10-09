Сборная Казахстана показала худший результат в отборе за 11 лет

В квалификации на мировое первенство в России команда набрала лишь три очка.

Национальная сборная Казахстана крайне неудачно выступила в отборочном турнире чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz





В квалификации на мировое первенство в России команда набрала лишь три очка. Худший результат был в отборе чемпионата мира-2006 — 1 очко, лучший — в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2008 — 10 баллов.





Результаты выступления сборной Казахстана в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы:

Чемпионат мира-2018 — 3 очка

Чемпионат Европы-2016 — 5 очков

Чемпионат мира-2014 — 5 очков

Чемпионат Европы-2012 — 4 очка

Чемпионат мира-2010 — 6 очков

Чемпионат Европы-2008 — 10 очков

Чемпионат мира-2006 — 1 очко.





Фото: www.kff.kz



