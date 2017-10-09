В Уральске задержали насильника
9 октября 2017, 07:52
Практически сразу же задержали молодого человека, в его кармане обнаружили нож.
В Уральске военнослужащие войсковой части №5517 задержали насильника, передает МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы регионального командования «Запад» Нацгвардии РК, вечером 7 октября девушка сообщила патрульной группе в составе Максима Алексеева, Павла Иванова и Алмасбек Амангелдыулы, что ее изнасиловали.
Практически сразу же задержали молодого человека, в его кармане обнаружили нож. В нем девушка опознала насильника.
Подозреваемого передали сотрудникам Уральского УВД. Военнослужащих руководство поблагодарило за бдительность и профессионализм.
Фото: LinkedIn
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