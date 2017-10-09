Студентка устроила фотосъемки с желающими с ней секса прохожими

Студентка отметила, что ни один из мужчин не знал, с какой целью она делает снимок.

Студентка из Амстердама Ноа Янсма (Noa Jansma) запустила проект в Instagram, в рамках которого фотографируется с пристающими к ней на улице мужчинами, передает Лента.ру.





По словам 20-летней девушки, на улицах к ней часто пристают незнакомые мужчины, свистят в след, останавливают и предлагают заняться сексом. «Я не знала, как вести себя в такие моменты. Если бы я начала сопротивляться, то ситуация могла принять очень неприятный оборот. Я действительно боюсь этого», — призналась она.













Вместо того, чтобы просто проигнорировать уличные домогательства, Янсма решила просить у мужчин сделать с ней селфи. Как она утверждает, многие из них с радостью начали соглашаться на снимок и даже гордились, тем, что неизвестная девушка захотела с ними сфотографироваться.







Студентка отметила, что ни один из мужчин не знал, с какой целью она делает снимок. «Мне показалось странным, что для одной половины человечества это [приставания на улицах] повседневная рутина, в то время, как другая даже не знает об этом. Мне в голову пришла идея — просто показать, как все происходит на самом деле», — заявила Янсма.

Девушка также добавила, что ни в коем случае не пытается оскорбить мужчин, а просто хочет «сделать заявление».



