Пострадавшим в крупном ДТП в РФ узбекистанцам выплатили компенсацию

Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

ОАО "Российские железные дороги" выплатило гражданам Узбекистана, пострадавшим в аварии во Владимирской области, по 5 тысяч рублей компенсации, сообщает МИА «Казинформ»





"Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выданы теплые вещи, обеспечены сухими пайками, и каждому выплачена компенсация из расчета по 5 тысяч рублей из средств ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Узбекистана.





Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом.





В пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове.





Фото: пресс-служба МЧС России







