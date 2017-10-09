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Пострадавшим в крупном ДТП в РФ узбекистанцам выплатили компенсацию

9 октября 2017, 08:32

Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

ОАО "Российские железные дороги" выплатило гражданам Узбекистана, пострадавшим в аварии во Владимирской области, по 5 тысяч рублей компенсации, сообщает МИА «Казинформ».

"Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выданы теплые вещи, обеспечены сухими пайками, и каждому выплачена компенсация из расчета по 5 тысяч рублей из средств ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Узбекистана.

Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом.

В пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове.

Фото: пресс-служба МЧС России



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