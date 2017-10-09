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В 76 км от Алматы зафиксировано землетрясение

9 октября 2017, 08:54

Как отметили сейсмологи, сведений об ощутимости нет.

В 76 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

"Сетью сейсмических станций октября в 7:42 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 76 км на восток от Алматы на территории Казахстана", – говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 8.6, магнитуда mpv 3.5, глубина 5 километров. Как отметили сейсмологи, сведений об ощутимости нет.

Фото: Novinite.ru

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