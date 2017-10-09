В 76 км от Алматы зафиксировано землетрясение
9 октября 2017, 08:54
Как отметили сейсмологи, сведений об ощутимости нет.
В 76 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
"Сетью сейсмических станций октября в 7:42 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 76 км на восток от Алматы на территории Казахстана", – говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 8.6, магнитуда mpv 3.5, глубина 5 километров. Как отметили сейсмологи, сведений об ощутимости нет.
Фото: Novinite.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882173-e25e70a2e43323bb52f3d0c01ced6c39
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...