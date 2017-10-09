Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и Mercedes в Алматы
9 октября 2017, 09:10
Водитель Mercedes скрылся с места ДТП, но потом вернулся.
ДТП произошло на пересечении проспекта Райымбека и улицы Жангельдина.
Как рассказали очевидцы, микроавтобус Toyota HiAce двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении, а Mercedes двигался по этому же проспекту в западном, намереваясь повернуть налево на улицу Жангельдина.
По словам очевидцем, автомобиль двигался с превышением скорости, поворачивая он не пропустил микроавтобус, и на полном ходу машины столкнулись лоб в лоб. От удара Toyota HiAce проехал около 10 метров, его выкинуло на полосу встречного движения.
В ДТП пострадали два человека — водитель Mercedes и пассажирка с Toyota HiAce, которая после оказания медицинской помощи отказалась от госпитализации.
Водитель Mercedes, по словам водителя Toyota, сначала сбежал с места ДТП, но потом вернулся, от него исходил запах алкоголя.
Подробности случившегося выяснит полиция Алматы.
Источник: Sputnik Казахстан
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