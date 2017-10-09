Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и Mercedes в Алматы

Водитель Mercedes скрылся с места ДТП, но потом вернулся.

ДТП произошло на пересечении проспекта Райымбека и улицы Жангельдина.









Как рассказали очевидцы, микроавтобус Toyota HiAce двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении, а Mercedes двигался по этому же проспекту в западном, намереваясь повернуть налево на улицу Жангельдина.









По словам очевидцем, автомобиль двигался с превышением скорости, поворачивая он не пропустил микроавтобус, и на полном ходу машины столкнулись лоб в лоб. От удара Toyota HiAce проехал около 10 метров, его выкинуло на полосу встречного движения.







