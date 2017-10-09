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Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и Mercedes в Алматы

9 октября 2017, 09:10

Водитель Mercedes скрылся с места ДТП, но потом вернулся.

ДТП произошло на пересечении проспекта Райымбека и улицы Жангельдина.



Как рассказали очевидцы, микроавтобус Toyota HiAce двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении, а Mercedes двигался по этому же проспекту в западном, намереваясь повернуть налево на улицу Жангельдина.



По словам очевидцем, автомобиль двигался с превышением скорости, поворачивая он не пропустил микроавтобус, и на полном ходу машины столкнулись лоб в лоб. От удара Toyota HiAce проехал около 10 метров, его выкинуло на полосу встречного движения.



В ДТП пострадали два человека — водитель Mercedes и пассажирка с Toyota HiAce, которая после оказания медицинской помощи отказалась от госпитализации.

Водитель Mercedes, по словам водителя Toyota, сначала сбежал с места ДТП, но потом вернулся, от него исходил запах алкоголя.

Подробности случившегося выяснит полиция Алматы.

Источник: Sputnik Казахстан


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