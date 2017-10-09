ПАММоги мне, деньги гибнут… Почему инвестиции в ПАММ-счета помогут приумножить капитал?

Инвестируйте в ПАММ-счета от компании Альпари прямо сейчас и ваши деньги начнут работать на вас!

Не секрет, что в любое нестабильное с финансовой и политической точки зрения время даже солидные накопления, если они лежат мертвым грузом в банке, на карте или под подушкой, постепенно теряют свой вес. От различных банковских депозитов также немного проку – ставки по ним практически не покрывают инфляцию, а, значит, увеличить свой капитал у вас вряд ли получится.





Отличным вариантом является торговля на валютном рынке Форекс, но она требует навыка и опыта, а также наличия свободного времени.





Для тех, кто не может похвастаться всем вышеперечисленным, идеальным инструментом для потенциального заработка станут ПАММ-счета – популярный финансовый продукт компании Альпари.





За почти 9 лет своего существования он не только покорил инвесторов, но и стал важным атрибутом любой уважающей себя брокерской компании.





Как работают ПАММ-счета?





Пугаться незнакомого названия не стоит – принцип работы ПАММ-счетов довольно прост. Вы инвестируете свои средства в торговлю одного или нескольких опытных трейдеров.





Помимо средств инвесторов, в обороте трейдера его собственные средства, что обеспечивает личную заинтересованность в результате. Результаты торговли делятся пропорционально вкладу каждого участника. В итоге, вы получаете в свое распоряжение гибкий и высокодоходный инструмент.





На сегодняшний день торговый оборот сервиса в компании Альпари составляет $157 миллиардов, а количество управляющих трейдеров является самым большим в России и странах СНГ.





За разработку ПАММ-счетов Альпари была отмечена многочисленными международными финансовыми наградами за вклад в развитие инвестиционных сервисов, лучшие программы управления капиталом и многими другими.





С удобством понятно, а что с доходностью?





Конечно, секрет популярности инструмента кроется не только в удобстве его использования. ПАММ-счет также выгодно отличается от традиционных способов вложения своей доходностью. Дело в том, что уровень прибыли у этого инвестиционного инструмента ничем не ограничен. Например, колебания условной валюты с 30 единиц до 60 будут означать 100% прибыли для тех, кто вовремя купил, а потом продал эту условную валюту.





Возвращаемся к тому, с чего начали – в столь неспокойное время такие ситуации встречаются все чаще. Еще одной “фишкой” ПАММ-счетов является полная защищенность от несанкционированного вывода средств – это реализовано через специальную систему СМС-подтверждения и автоинформеров.





И, наконец, клиент имеет полный контроль над средствами – ввод и вывод осуществляется только при помощи личного кабинета на сайте Альпари. Причем провести эти операции вы можете множеством различных способов – к вашим услугам банковские переводы, пластиковые карты, интернет-банки, электронные переводы или платежные терминалы. И все это быстро и без комиссии!





Инвестируйте в ПАММ-счета от компании Альпари прямо сейчас и ваши деньги начнут работать на вас!



