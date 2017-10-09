На какие авто снизят растаможку в Казахстане в 2018 году
9 октября 2017, 09:19
В 2015 году Казахстан официально вступил в ВТО, взяв на себя обязательство ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на транспортные средства.
Министерство экономики готовит приказ, утверждающий новые таможенные пошлины. Документ пока находится на общественном обсуждении, но до конца 2017 года должен быть принят, сообщает Kolesa.kz.
Напомним, в 2015 году Казахстан официально вступил в ВТО, взяв на себя обязательство ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на транспортные средства. С тех пор пошлины понижали уже два раза, и в данное время чиновники готовят новое послабление.
Согласно проекту приказа, пошлины на авто в 2018 году будут выглядеть следующим образом (для удобства в сокращённом виде):
Из проекта нам стало ясно, что бывшие в употреблении машины по-прежнему будут идентифицироваться разными кодами ТН ВЭД, но пошлины для авто в возрасте до 7 лет предполагается уравнять в градациях 3–5 и 5–7 лет (ранее они тарифицировались отдельно). Интересно также, что пошлины на новые малолитражки в 2018 году хотят оставить неизменными, и гибридные автомобили также не получили послаблений — тарифицируются согласно объёму двигателя.
Кроме того, на 1-2 % снизятся пошлины на некоторые виды автобусов, спецтехники и деталей, предназначенных для промышленной сборки.
Фото: kolesa.kz
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