На какие авто снизят растаможку в Казахстане в 2018 году

Министерство экономики готовит приказ, утверждающий новые таможенные пошлины. Документ пока находится на общественном обсуждении, но до конца 2017 года должен быть принят

Напомним, в 2015 году Казахстан официально вступил в ВТО, взяв на себя обязательство ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на транспортные средства. С тех пор пошлины понижали уже два раза, и в данное время чиновники готовят новое послабление.





Согласно проекту приказа, пошлины на авто в 2018 году будут выглядеть следующим образом (для удобства в сокращённом виде):



