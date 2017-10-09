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Правительственный час в Мажилисе: о новой модели Трудового кодекса - онлайн трансляция

9 октября 2017, 09:55

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.

В Мажилисе начался правительственный час, в ходе которого министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова расскажет о внедрении новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83 шага Плана нации «100 конкретных шагов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того в рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.


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