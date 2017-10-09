Правительственный час в Мажилисе: о новой модели Трудового кодекса - онлайн трансляция
9 октября 2017, 09:55
В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.
В Мажилисе начался правительственный час, в ходе которого министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова расскажет о внедрении новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83 шага Плана нации «100 конкретных шагов, сообщает Zakon.kz.
Кроме того в рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.
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