Мадуро поблагодарил Трампа за свою известность
9 октября 2017, 09:26
"Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее", – заявил президент Венесуэлы.
Николас Мадуро поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за постоянное упоминание своего имени, что, как считает президент Венесуэлы, делает его знаменитым, передает РИА Новости.
"Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее", – заявил Мадуро в воскресенье в эфире государственного телевидения.
В августе президент Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и тоже введут санкции против Каракаса.
"Дональд Трамп принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции", – в шутку заявил Мадуро. При этом он отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией почти готово.
Фото © РИА Новости / Михаил Климентьев
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