Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Мадуро поблагодарил Трампа за свою известность

9 октября 2017, 09:26

"Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее", – заявил президент Венесуэлы.

Николас Мадуро поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за постоянное упоминание своего имени, что, как считает президент Венесуэлы, делает его знаменитым, передает РИА Новости.

"Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее", – заявил Мадуро в воскресенье в эфире государственного телевидения.

В августе президент Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и тоже введут санкции против Каракаса.

"Дональд Трамп принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции", – в шутку заявил Мадуро. При этом он отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией почти готово.

Фото © РИА Новости / Михаил Климентьев

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...