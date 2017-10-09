В Казнете посмеялись над дефицитом топлива в Казахстане
9 октября 2017, 09:37
Отсутствие на заправках топлива волновало казахстанцев всю прошлую неделю.
Известные казахстанские вайнеры TerriTima и sekavines (Сергазы Токтарбек) посмеялись над дефицитом бензина в Казахстане, передает Zakon.kz.
Ребята разместили в Instagram короткие ролики на животрепещущую тему.
Напомним, отсутствие на заправках топлива волновало казахстанцев всю прошлую неделю. Так, в Сети даже появился шуточный ролик. Молодые ребята переделали популярную песню Ерке Есмахан «Қайда?». Только если в оригинале девушка искала любимого, то в видео ребята искали бензин. Ролик вышел на канале ХАХА Шоу в Instagram. Автором слов стал известный вайнер Артур Аскарулы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882184-368147887586f7db6a8e8faae8892366
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...