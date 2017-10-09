Где в Казахстане аренда жилья подешевела, а где подорожала

За аналогичный период 2016 года аренда благоустроенных квартир и домов, напротив, дешевела - минус 0,2%.

Как отмечается, ситуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно - аренда дорожает, в то время как стоимость покупки нового жилья увеличивается менее резко (+1,5% в сентябре по сравнению с декабрем 2016), а вторичного жилья и вовсе сокращается (-0,8%).





При этом за 9 месяцев сокращение стоимости аренды благоустроенного жилья было зафиксировано только в Алматы - цены упали на 3,4% к концу сентября. В прошлом году за аналогичный период времени плата за жилье упала в 5 регионах.





Наиболее резко аренда квартир и домов в этом году подорожала в Таразе - сразу на 11,5% по сравнению с уровнем на конец декабря 2016 года.





В Астане в этом году аренда выросла в цене на 5,1%. За аналогичный период прошлого года в столице плата за жилье упала на 12,6%.





Не изменились цены в сентябре по сравнению с декабрем 2016 в 4 регионах.