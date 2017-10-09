В США становятся в очереди на новую процедуру подтяжки груди

Врачи говорят, что это самый быстрый, эффективный и надёжный способ исправить внешние недостатки. Например, подтянуть грудь, утратившую былые формы,

Моду на использование собственной крови в эстетических целях принесла телезвезда Ким Кардашьян. Её селфи с кровавой маской на лице в своё время сподвигло многих фанаток модели на аналогичные процедуры.

"Это идеальный вариант для кормящих мам или женщин, грудь которых в силу возрастных изменений теряет свою форму и былую чувствительность, — объясняет пластический хирург Герберт Хуэй. — Процедура позволяет подтянуть и разгладить кожу, приподнять молочные железы и усилить ощущения от прикосновений".





При цене от 1900 долларов США переливание крови в грудь становится всё более популярным, причём среди желающих много мужчин.



