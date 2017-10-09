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В США становятся в очереди на новую процедуру подтяжки груди

9 октября 2017, 09:39

Новое слово в эстетической медицине — переливание собственной крови в то место, которое нужно омолодить.

Врачи говорят, что это самый быстрый, эффективный и надёжный способ исправить внешние недостатки. Например, подтянуть грудь, утратившую былые формы, пишет Life.ru.

Моду на использование собственной крови в эстетических целях принесла телезвезда Ким Кардашьян. Её селфи с кровавой маской на лице в своё время сподвигло многих фанаток модели на аналогичные процедуры.



Новый способ увеличения женской груди чуть более трудоёмкий, но всё же позволяет обойтись без хирургического вмешательства и внедрения инородных тел, сообщает New York Post. Пациентка сдаёт кровь (из руки), из которой затем с помощью центрифуги выделяется богатая тромбоцитами плазма. Её и вводят в область груди. Процедура абсолютно безболезненна и занимает не более двух часов.

"Это идеальный вариант для кормящих мам или женщин, грудь которых в силу возрастных изменений теряет свою форму и былую чувствительность, — объясняет пластический хирург Герберт Хуэй. — Процедура позволяет подтянуть и разгладить кожу, приподнять молочные железы и усилить ощущения от прикосновений".

При цене от 1900 долларов США переливание крови в грудь становится всё более популярным, причём среди желающих много мужчин.

"Некоторые пациентки после процедуры жалуются на небольшие покраснения и отёки, но это проходит в течение двух-трёх дней. Большинство могут вернуться к своей обычной жизни сразу после выхода из клиники", — рассказывает врач.

Фото с сайта arrowluck.ru

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