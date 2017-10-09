Больше не секрет: Дильназ Ахмадиева показала своего возлюбленного

Фото Дильназ собрало более 220 комментариев и почти 9 тысяч лайков.

Казахстанская актриса и певица Дильназ Ахмадиева показала подписчикам в Instagram своего парня





Им оказался исполнитель в стиле поп-соул, автор, мелодист, телеведущий Азильхан Сейтебаев, также известный как АЗИЛЬДО (AZEELDO). К слову, Азильхан в своем Instagram разместил такое же фото с Дильназ. Видимо влюбленные решили рассекретиться одновременно.









У Азильхана эта публикация закрыта для комментирования, а вот фото Дильназ собрало более 220 комментариев и почти 9 тысяч лайков. Подписчики пожелали певице женского счастья и искренне порадовались за нее.





Как известно, Ахмадиева выходила замуж в 2011 году за некоего бизнесмена по имени Ахмад. Но брак просуществовал недолго, в 2015 году Дильназ объявила о разрыве отношений с супругом.



