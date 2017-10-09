Страховать казахстанцев от некачественной юридической помощи предложили в Минюсте

Страховать казахстанцев на случай оказания некачественной юридической помощи предложили в Министерстве юстиции. Это одно из дополнений к закону «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», о котором сегодня, 6 октября, говорили на международной конференции по вопросам актуальных проблем регулирования юридической профессии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Введение этой нормы планируется с 2020 года. По задумке, страхование профессиональной ответственности будет обязательным для адвокатов и юридических консультантов. Страховая выплата будет производиться клиентам в случае непреднамеренного совершения адвокатом или юридическим консультантом таких профессиональных ошибок, как:

1) пропуск процессуальных сроков;

2) неправильное оформление документов;

3) неизвещение клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло причинение ему вреда;

4) утрата или порча документов клиента;

5) неправомерное разглашение сведений.

Помимо этого, Минюст предложил усовершенствовать механизм привлечения к ответственности адвокатов за некачественное оказание помощи.

«Дисциплинарные комиссии являются независимыми и имеющими двухуровневую структуру органами - на уровне территориальной коллегии адвокатов и республиканском. В состав дисциплинарной комиссии входят 6 адвокатов, 3 представителя уполномоченного органа и 2 судьи в отставке», - сказала во время своего выступления директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Бакытгуль Атагазиева.

Адвокаты же считают включение этой нормы в новый законопроект недопустимым. По их мнению, выполнение поручения президента по усилению института адвокатуры зависит от обеспечения его независимости.

«Здесь уполномоченный орган в лице Минюста разрабатывает законопроект, и при этом в большинстве норм он усиливает государственное регулирование адвокатуры. Основной принцип существования адвокатуры — это ее независимость. Каким же образом будет адвокат, который находится под сильным государственным регулированием, беспристрастно и смело отстаивать позицию своего доверителя в судах?» - задается вопросом председатель республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел.

По его мнению, наличие представителей государственных органов в дисциплинарных комиссиях создаст лишнее давление на адвокатов.

«То есть если поступила жалоба на адвоката, то его дисциплинарную ответственность будут решать и государственные чиновники. Насколько это будет правильно? Есть международные стандарты и принципы о том, что адвокатура должна быть независима, это основной принцип. Чтобы усилить адвокатуру и состязательность сторон, необходимо усилить гарантии адвокатской деятельности. Потому что, защищая своего клиента в судах, адвокат противостоит большой государственной машине, особенно правоохранительной системе. Поэтому здесь адвокат должен быть защищен», - сказал председатель РКА.

Татьяна Ковалева