Какие жилые дома уже сейчас подключают к отоплению в Алматы
9 октября 2017, 10:05
Тепло уже появилось в домах, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии.
В Алматы жилые дома подключают к отоплению, передает Today.kz.
"Подключение тепла в Алматы началось с 7 октября. Первая очередь: детские сады, больницы, школы и другие социально-значимые объекты. Объекты второй очереди, к которым относятся многоквартирные жилые дома и гостиницы, подключат к 15 октября", - сообщили в "Алматинские тепловые сети".
При этом представители организации отметили, что тепло уже появилось в домах, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии. Для того, чтобы подключить отопление, кооператив собственников квартир должен подать заявку на подключение.
Согласно официальной информации, предоставленной на сайте компании, тариф на отопление в многоквартирных домах, не имеющих общего счетчика, составит 7 515, 02 тенге за гигокаллорию; в домах со счетчиком - 5 509,62 тенге.
Фото: МК-Урал
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