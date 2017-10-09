Какие жилые дома уже сейчас подключают к отоплению в Алматы

Тепло уже появилось в домах, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии.

В Алматы жилые дома подключают к отоплению, передает Today.kz





"Подключение тепла в Алматы началось с 7 октября. Первая очередь: детские сады, больницы, школы и другие социально-значимые объекты. Объекты второй очереди, к которым относятся многоквартирные жилые дома и гостиницы, подключат к 15 октября", - сообщили в "Алматинские тепловые сети".





При этом представители организации отметили, что тепло уже появилось в домах, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии. Для того, чтобы подключить отопление, кооператив собственников квартир должен подать заявку на подключение.





Согласно официальной информации, предоставленной на сайте компании, тариф на отопление в многоквартирных домах, не имеющих общего счетчика, составит 7 515, 02 тенге за гигокаллорию; в домах со счетчиком - 5 509,62 тенге.



