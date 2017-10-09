В Арыси 646 семей продвигают малый бизнес в рамках программы «Өрлеу»

В целом за первые 9 месяцев этого года в проекте приняли участие 3668 человек, или 661 семья.

В Арыси 646 семей получили государственную поддержку в рамках программы «Өрлеу». Благодаря этому проекту они открыли свое собственное дело, тем самым развивая малый бизнес. Одной из них является Оразкул Акжигитова. Получив в прошлом году от государства денежную помощь в размере 265 332 тенге, вместе с мужем открыли свое собственное дело, купив оборудование по производству пластиковых дверей и окон, передает пресс-служба акима ЮКО.





Использовав эффективно предоставленные средства, в апреле этого года, в рамках данной программы получили дополнительно 265 332 тенге на развитие бизнеса.





Вместе с тем Кашкынбекова Зада, которая выполнив требования программы «Өрлеу», в этом году также получила более 600 000 тенге и занялась ручным ремеслом, купив швейную машину. В своем маленьком швейном цеху она занимается пошивом одеял и изделиями ручной работы для девушек.





В целом за первые 9 месяцев этого года в проекте приняли участие 3668 человек, или 661 семья. На сегодняшний день 646 семей получили из республиканского бюджета 113 млн. 449 тыс. 700 тенге, а из местного бюджета денежная помощь оказана в размере 90 млн. 468 тыс. 700 тенге. В рамках проекта «Өрлеу» на социальные работы трудоустроено 90 человек, на общественные - 20 человек. Кроме того, 11 человек прошли курсы переподготовки, два человек направлены на молодежную практику и 563 граждан обеспечены постоянной работой.









Проект «Өрлеу» - комплекс мероприятий по предоставлению обусловленной денежной помощи семье (лицу), при условии участия трудоспособных членов семьи (лица) при условии участия трудоспособных членов семь (лица) в государственных мерах содействия занятости и прохождения, в случае необходимости социальной адаптации членов семьи (лица), включая трудоспособных;

Право на участие в проекте «Өрлеу» имеет лицо(семья), обратившееся за назначением ОДП (обусловленная денежная помощь), если месячный среднедушевой доход семьи не превышает 60% от величины прожиточного минимума, и согласившееся на выполнение условий социального контракта;

Претендент для участия в проекте «Өрлеу» от себя лично или имени семьи обращается в центр по месту жительства или, при его отсутствии, к акиму города значения, поселка, села, сельского округа, где бесплатно получает бланки заявления и анкеты о семейном и материально- бытовом положении участника проекта.



